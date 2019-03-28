Son Dakika Haberleri: Yavuz Bingöl'den Midyatlı Öğrencilere Enstrüman

Yavuz Bingöl'den Midyatlı Öğrencilere Enstrüman

5 dakika önce

YAVUZ Bingöl Sanat Merkezi çalışanları tarafından, Mardin'in Midyat ilçesindeki öğrenciler için gönderilen enstrümanlarla okulda müzik sınıfı kuruldu.

Yavuz Bingöl'den Midyatlı Öğrencilere Enstrüman, System.String[]
YAVUZ Bingöl Sanat Merkezi çalışanları tarafından, Mardin'in Midyat ilçesindeki öğrenciler için gönderilen enstrümanlarla okulda müzik sınıfı kuruldu.

Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesindeki Sanat Hayattır Derneği tarafından Midyat 75'inci Yıl İMKB İlk ve Ortaokulu'na müzik enstrümanı gönderildi. Öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında gönderilen enstrümanlarla okulda müzik sınıfı oluşturuldu.

Proje kapsamında müzik dersliğine 25 bağlama ve 1 piyano gönderilirken, okul idaresi de kendi imkanlarıyla 1 adet org ve 10 gitar aldı. Müzik öğretmeni Merve Akdeniz, öğrencilerine enstrümanları tanıtarak, müzik aletlerinin nasıl çalınacağını gösterdi. Akdeniz, enstrümanların öğrencileri için önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Öğrencilerimiz müzik sınıfına kavuştular. Derslerimizi daha rahat işliyoruz, daha keyifli işliyoruz. Etkinliklerimizi daha kolay yapıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz enstrüman dersi alabilecek, onlar için çok iyi bir imkan oldu. Öğrenciye bir nebze sosyal etkinlik oldu. Okulda sanat adına çok fazla bir şey yoktu açıkçası. Şimdi müzik sınıfımız gelince, aynı zamanda atölyemiz de açıldı. Çocuklara artık kendilerini ifade edebilme açısından olanak tanındı" dedi.

- Midyatmardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:30 Kaynak: DHA

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