Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı - Son Dakika

Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı

Son Güncelleme: 16.01.2021 10:22

Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, Bursa'da kısıtlama görev yapan güvenlik güçlerine sıcak çorba dağıttı.

Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı

BURSA - Müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, Bursa'da kısıtlama görev yapan güvenlik güçlerine sıcak çorba dağıttı.

Bursa'ya bir dizi ziyaretler için gelen Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Yavuz Bingöl, kısıtlama saatlerinde yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba ikramına bulundu. Bingöl, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile beraber iş insanı Muhsin Şaşmaz tarafından yaptırılan çorbaları kontrol noktalarında görev yapan polis ekiplerine ikram etti. Muhsin Şaşmaz'ın yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba dağıttığını basından takip ettiğini belirten Yavuz Bingöl, "Muhsin Bey benim arkadaşım. Kendisi yol uygulaması yapan polis ekiplerine çorba dağıttığını basından gördüm. Bunun üzerine telefonla aradım ve 'Beraber dağıtalım' dedim. Çok güzel bir uygulama. İnşallah her il ve ilçede böyle değerli iş adamlarımız çıkar. Saat 21.00'da sokağa çıkma yasağı başlıyor ama dışarıda görev yapan polisimiz askerimiz, izinli olanlarla zaman geçirip, kısa sohbet ve sıcak bir çorbayla buluşturuyoruz" dedi.

Bu organizasyona katıldıkları için sanatçı Yavuz Bingöl, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden proje sahibi Muhsin Şaşmaz, "Kıymetli dostum Yavuz Bingöl'e teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel organizasyonumuza ve benim heyecanıma ortak oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz 2 aydır bu projeyi başlattık. Aslında amaç emniyet mensuplarımızın manevi anlamda yanında olmak ve bir bardak sıcak çorbayla onların içini ısıtmaktı" diye konuştu.

Polis memurlarına ve uygulama noktalarından geçen sürücülere çorba ikram eden ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, bir süre sohbet etti. Bingöl, daha sonra polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çekinerek Bursa'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanatçı Yavuz Bingöl, polis ekiplerine çorba dağıttı - Son Dakika
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