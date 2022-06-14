Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek - Son Dakika
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Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek

14.06.2022 23:48
Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yavuz Bingöl, annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım anam seni kaybetmenin derin üzüntüsü, acısı içindeyim. Bize, çocuklarına her daim iyi olmayı, güzel düşünmeyi, mert, yiğit, merhametli olmayı öğrettin. Sevgili anacığım mekanın cennet olsun. Senin yokluğuna Allah bize sabır ihsan eylesin. Seni çok özleyeceğiz.Yattığın toprak nur olsun." ifadelerine yer verdi.

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilen Bacı, yarın İstanbul'da Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Daha sonra 16 Haziran'da Balıkesir Ayvalık Küçükköy Camisi'nde öğle ezanına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Küçükköy mezarlığında kızı Fatma Efsun Pul'un yanına defnedilecek.

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Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu Yavuz Bingöl'ü Yıkan Ölüm Haberi! Böyle Duyuruldu
Kaynak: AA

Şahsenem Bacı, Yavuz Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı, 16 Haziran'da toprağa verilecek - Son Dakika
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