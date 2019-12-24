Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika

Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı

6 saat önce

Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında konser verdi.

Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı, System.String[]

Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin son konseri Beyoğlu Grand Pera'da yapıldı.

Festival için özel hazırlanmış bir seçkiyle müzikseverlerle buluşan Yavuz Bingöl, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.

Bingöl, "Ağlama Yar", "Dam Üstüne Çul Serer", "Bu Gala Daşlı Gala" ve "Atabarı"nın da arasında bulunduğu eserleri seslendirdi.

Yavuz Bingöl, konser arasında yaptığı konuşmada, geçen sene başlattıkları festivalin son günü olduğunu anımsatarak, "Ülkemizin değişik illerinde türkü festivalleri var tabii ki ama böyle büyük çaplı uluslararası bir festivalimiz yoktu. Geçen sene başlattık inşallah bizden sonraki kuşaklar, nesiller bunun devamını sağlar." dedi.

İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'ni önemsediklerini ve heyecanla çok önceden hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Bingöl, "Dünyanın en güzel coğrafyasında, dünyanın en güzel insanlarıyla bir arada yaşıyoruz. Anadolu coğrafyası çok zengin ve büyük bir coğrafya." diye konuştu.

Festivale katılan uluslararası sanatçıların birkaç günlüğüne de olsa kendi kültürlerini yansıttıklarını ve karşılıklı çok güzel bir alışveriş gerçekleştiğini dile getiren Bingöl, bütün ülkelerde halk ezgilerinin ağıtlara, sevdalara ve aşklara yazılmış türkülerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Konserin ikinci yarısında ise Azerbaycanlı usta sanatçı Alim Qasimov, kızı Fergana Qasimova ile sahne aldı.

Kendisine has tarzı ile çok sevilen şarkılarını seslendiren Qasimov'a balabanda Rafael Asgarov, kemançede Rauf Islamov, tarda Zaki Valiyev: Tar ve nagharada Cavidan Nabiyev eşlik etti.

Konserin sonunda Yavuz Bingöl sürpriz yaparak sahneye geldi ve Azerbaycanlı sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

Birlikte "Sarı Gelin", "Ayrılık" ve "Sensiz Yaşayabilmirem" gibi türküleri söyleyen Yavuz Bingöl, Alim Qasimov ve Fergana Qasimova izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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