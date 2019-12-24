Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı - Son Dakika

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Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı
6 saat önce
Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında konser verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:31 Kaynak: AA
Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında konser verdi.
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