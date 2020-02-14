Yavuz Bingöl ve Yararlı Ceylanlar Kulübü'nden İstanbul Adliyesi'nde konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavuz Bingöl ve Yararlı Ceylanlar Kulübü'nden İstanbul Adliyesi'nde konser - Son Dakika

Yavuz Bingöl ve Yararlı Ceylanlar Kulübü'nden İstanbul Adliyesi'nde konser

6 saat önce

Sanatçı Yavuz Bingöl, Yararlı Ceylanlar Kulübü'nün İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlediği "İyilik Senfonisi" etkinliğine katılarak, engelli çocuklarla şarkı söyledi.

Yavuz Bingöl ve Yararlı Ceylanlar Kulübü'nden İstanbul Adliyesi'nde konser, System.String[]

Sanatçı Yavuz Bingöl, Yararlı Ceylanlar Kulübü'nün İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlediği "İyilik Senfonisi" etkinliğine katılarak, engelli çocuklarla şarkı söyledi.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin kurduğu Yararlı Ceylanlar Kulübü, İstanbul Adalet Sarayı'nın ev sahipliğinde "İyilik Senfonisi" etkinliği düzenledi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, sanatçı Yavuz Bingöl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak'ın yanı sıra başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkanı Albayrak, yüzde 80-90 oranında engelleri bulunan çocuklara müziği sevdirerek sosyalleşmelerini sağlayan kulüp yöneticilerine, hayırseverlere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte kendi çocuğu da sahne alan Yararlı Ceylanlar Kulübü kurucusu Prof. Dr. Mim Kemal Öke ise "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. En büyük hediyeyi Allah bize vermiştir. Bu da aşktır, sevgidir, muhabbetullahtır. Allah bunları bize hatırlatabilmek için özel elçiler gönderir, onlar iyilik temsilcileridir. Kendi aramızda fenerdiler, işte buradadırlar. Yaralı ceylanlar biziz, yararlı ceylanlar olan onlardır. Görene..." diye konuştu.

Konuşmaların ardından enstrüman çalıp şarkı söyleyen çocuklara, sanatçı Yavuz Bingöl de eşlik etti.

Bingöl, saz çalarak, sevilen türküleri çocuklarla seslendirirken, etkinliğin devamında sema ve vals gösterisi sunan çocuklar izleyicilerden alkış aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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