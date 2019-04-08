Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Bir Stratejik Akıl, Belli Kesimleri ve Güçleri Birleştirdi ve Böyle Bir Organizeli...

Yavuz: "Bir Stratejik Akıl, Belli Kesimleri ve Güçleri Birleştirdi ve Böyle Bir Organizeli...

1 saat önce

Yavuz: "Bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.

Yavuz:
Yavuz: "Bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:48 Kaynak: AA

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