Yavuz: "Bir Stratejik Akıl, Belli Kesimleri ve Güçleri Birleştirdi ve Böyle Bir Organizeli...
1 saat önce
Yavuz: "Bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.
Yavuz: "Bir stratejik akıl, belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle bir organizeli usulsüzlüğün ortaya çıkmasına sebebiyet verdi."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:48 Kaynak: AA
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