Yavuz: "Biz Hukukun Dışına Çıkan Hiçbir Hamlenin Sahibi Olmadık, Hiçbir Adımı Atmadık, Atmayız Da....
1 saat önce
Yavuz: "Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık, hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak.
Yavuz: "Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık, hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: AA
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