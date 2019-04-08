Yavuz: "Biz Hukukun Dışına Çıkan Hiçbir Hamlenin Sahibi Olmadık, Hiçbir Adımı Atmadık, Atmayız Da....

Yavuz: "Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık, hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak.

Yavuz: "Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık, hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak."

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