Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Biz Rakamlarımıza Güveniyoruz Dedik.

Yavuz: "Biz Rakamlarımıza Güveniyoruz Dedik.

1 saat önce

Yavuz: "Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik.

Yavuz:
Yavuz: "Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre söylüyorum, 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark. Ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek; 20 bin 509"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:55 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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