Yavuz: "Biz Rakamlarımıza Güveniyoruz Dedik.
1 saat önce
Yavuz: "Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik.
Yavuz: "Biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu
'nun verilerine göre söylüyorum, 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark. Ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek; 20 bin 509"
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:55 Kaynak: AA
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı
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