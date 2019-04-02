Yavuz: "Bize Emanet Edilen Oylara Sahip Çıkmak İstiyoruz" - İstanbul
28 dakika önce
- Basın açıklaması - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Basın açıklaması
- AK Parti
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, partisinin İstanbul
İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:24 Kaynak: AA
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