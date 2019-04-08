Yavuz: "Bu Adeta Hukuk Cinayeti.

Yavuz: "Bu adeta hukuk cinayeti.

Yavuz: "Bu adeta hukuk cinayeti. Çünkü bu sehven yapılmış bir şey değil, bir değil, iki değil. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu mesele burada bitmeyecek, daha kullanabileceğimiz hukuki yollar ve yöntemler var, bunları sonuna kadar kullanacağız. Daha YSK nezdinde ileri sürebileceğimiz iddialarımız, gidebileceğimiz yollar var, onları kullanacağız."

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