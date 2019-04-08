Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Bu Adeta Hukuk Cinayeti.

Yavuz: "Bu Adeta Hukuk Cinayeti.

1 saat önce

Yavuz: "Bu adeta hukuk cinayeti.

Yavuz:
Yavuz: "Bu adeta hukuk cinayeti. Çünkü bu sehven yapılmış bir şey değil, bir değil, iki değil. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu mesele burada bitmeyecek, daha kullanabileceğimiz hukuki yollar ve yöntemler var, bunları sonuna kadar kullanacağız. Daha YSK nezdinde ileri sürebileceğimiz iddialarımız, gidebileceğimiz yollar var, onları kullanacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay Kararı: Gelinin, Kendisine Şiddet Uygulayan Kocasının Ailesine Saygısızlık Etmesi Suç Değil! Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:01:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Bu Adeta Hukuk Cinayeti.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]