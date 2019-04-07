Yavuz: "Bütün İlçelere İlişkin Oyların Tamamı Sayılsın Diye Ysk'ya Müracaat Edeceğiz"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:00 Kaynak: AA
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