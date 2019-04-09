Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Büyükçekmece ile İlgili Bugün Olağanüstü İtirazımızı Yapıyoruz"

Yavuz: "Büyükçekmece ile İlgili Bugün Olağanüstü İtirazımızı Yapıyoruz"

35 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:15 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Güncel
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