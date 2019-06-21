Son Dakika Haberleri: Yavuz Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Yavuz Çanakkale Boğazı'ndan geçti

18 dakika önce

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlamak için Kocaeli'nden yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yavuz Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlamak için Kocaeli'nden yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Türkiye'nin Fatih'ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz'a 'TCG Fatih' fırkateyni ve 1 helikopter de refakat ediyor. 36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçen ve boyu 229,6 metre olan Yavuz'un genişliği ise 36 metre. Dev sondaj gemisi aynı zamanda 130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti olan de Yavuz'un boğazdan geçişini vatandaşlar uzun süre ilgiyle izledi.
(Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Kocaeli, Doğu Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Güncel
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