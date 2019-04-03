Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Chp Resmen Paniğe Kapıldı" - İstanbul

Yavuz: "Chp Resmen Paniğe Kapıldı" - İstanbul

11 dakika önce

- Basın açıklaması - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavuz:
- Basın açıklaması
- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, İstanbul, Güncel
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