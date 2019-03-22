Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Çocuklarımızın Süt Parasıyla Siyaset Yapıyoruz"

Yavuz: "Çocuklarımızın Süt Parasıyla Siyaset Yapıyoruz"

20 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik Belediye Başkan Adayı Hacı Ömer Yavuz, meclis üyesi adayları ile birlikte seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yavuz:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik Belediye Başkan Adayı Hacı Ömer Yavuz, meclis üyesi adayları ile birlikte seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yavuz, seçim çalışmaları kapsamında pazar esnafını gezerek esnafla tek tek tokalaşarak destek istedi. Gördüğü samimi ilgiden dolayı hepsine teşekkür eden Yavuz, gönüller bir olunca hep birlikte başaracaklarını söyledi.

Gemlik'te kendi amblemi altında yerel seçime hazırlanan Büyük Birlik Partisi (BBP) Gemlik Belediye Başkan adayı Hacı Ömer Yavuz yaptığı açıklamada, Gemlik'i yönetmeye talip olduklarını, Anadolu insanın iktidara uzanan eli olacaklarını söyledi.

Yavuz, devasa bütçelerle çalışma yapan diğer partilerin aksine, kendi çocuklarının süt parasından keserek siyaset yaptıklarını, "Kadrolarımızla, inancımızla projelerimizle Gemlik'i adil ve şeffaf yönetmeye hazırız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Büyük Birlik Partisi, Siyaset, Gemlik, Politika
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