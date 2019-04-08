Yavuz'dan Flaş İstanbul Açıklaması
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Bizim yaptığımız sorumlular tespit edilsin, gerçek ortaya çıksın, şaibe ortadan kalksın.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Bizim yaptığımız sorumlular tespit edilsin, gerçek ortaya çıksın, şaibe ortadan kalksın. Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
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