Son Dakika Haberleri: Yavuz'dan Flaş İstanbul Açıklaması

Yavuz'dan Flaş İstanbul Açıklaması

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Bizim yaptığımız sorumlular tespit edilsin, gerçek ortaya çıksın, şaibe ortadan kalksın.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımına ilişkin, "Bizim yaptığımız sorumlular tespit edilsin, gerçek ortaya çıksın, şaibe ortadan kalksın. Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali İhsan Yavuz, AK Parti, İstanbul, Güncel
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