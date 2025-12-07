Yavuz Demir, TGA İç Anadolu bölge adaylığını açıkladı - Son Dakika
Turizm

07.12.2025 15:52
Yavuz Demir, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) İç Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını açıkladı. Demir, "Bu görevi, sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde kapsayıcı ve tamamlayıcı bir anlayışla yürütmek istiyorum. İç Anadolu'nun turizm hikayesini ulusal ölçekte güçlendirmek ve uluslararası arenada daha görünür kılmak ve sürdürülebilir bir destinasyon olması için çalışmaya hazırım" diye konuştu.

Yavuz Demir, İç Anadolu'nun turizmdeki kimliğini daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir kılmak için TGA'da görev almaya hazır olduğunu belirterek tüm paydaşları birlikte çalışmaya davet etti.

Turizm sektöründe uzun yıllardır yatırımcı, işletmeci ve girişimci kimliğiyle tanınan, Meksika'nın Kapadokya (Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde) ve Mersin Fahri Konsolosu Yavuz Demir, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) İç Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği için adaylığını duyurdu.

Turizm sektöründe yönetici olarak uzun yıllar görev alan Yavuz Demir, turizm yatırımları, seyahat acentecilik faaliyetleri, gastronomi girişimleri, yükselen değerlerden biri özgün parfüm üretimi ve bölgesel markalaşmaya yönelik farklı alanlardaki deneyimlerini birleştirerek referans kabul edilen birçok projeye imza attı. Marka geliştirme deneyimi, konaklama sektöründeki hakimiyeti, uluslararası otel zincirleri ve seyahat pazarlarıyla direkt iletişimle kazandığı aktif rolü, Türkiye'ye yönelik destinasyon tanıtımlarında diplomatik ağların güçlü kullanılması ve önemsediği "bütünleşik turizm konsepti" anlayışıyla dikkat çeken bir profil olarak öne çıkıyor.

"İÇ ANADOLU'NUN TURİZM POTANSİYELİ, TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ HİKAYELERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURUYOR"

Adaylığıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yavuz Demir şöyle konuştu:

"İç Anadolu'nun turizm potansiyeli ve kültürel zenginliği Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bölgenin kültürel mirası, tarihi, gastronomisi, termal kaynakları, kaplıcaları ve konaklama yatırımları çok güçlü bir hikaye barındırıyor. Bu potansiyeli hem ulusal hem de uluslararası tanıtım çalışmalarında daha görünür kılmak, tüm paydaşları ortak vizyon etrafında bir araya getirmek, tanıtım stratejilerini bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve sürdürülebilir temelde doğru aktarmak için aday oldum."

Demir, TGA çatısı altında yürütülecek çalışmalarda turizm profesyonelleriyle kesintisiz, erişilebilir ve birebir iletişim kurmayı, sahadan alınan geri bildirimlere göre politikaları desteklemeyi ve bölgenin rekabet gücünü artıracak projelerin önünü açmayı hedeflediğini belirtti.

BÖLGESEL KALKINMA VE ÇOK YÖNLÜ TURİZM YAKLAŞIMI

Yavuz Demir, hem bölgesel turizm yatırımları hem de sahip olduğu güçlü uluslararası ilişki ağının sektöre katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor. Fahri Konsolosluk görevinden gelen geniş diplomatik temas deneyimini, İç Anadolu'nun tanıtımına katkı sağlayacak iş birlikleri geliştirmek amacıyla dengeli, profesyonel, verimli ve ölçülebilir bir çerçevede kullanmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Bölgenin markalaşması için uluslararası ağları verimli kullanacağını belirten Demir, orta gelir hedefinden üst gelir grubu misafir hedeflemesi stratejilerini İç Anadolu'nun turizm çeşitliliği ile entegre etmeyi planlıyor.

"İLETİŞİMA AÇIK, KAPSAYICI VE ORTAK AKILLA İLERLEYEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA GÖREV ALMAK İSTİYORUM"

Demir, "Bu görevi; sektörün tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kapsayıcı ve tamamlayıcı bir anlayışla yürütmek istiyorum. İç Anadolu'nun turizm hikayesini ulusal ölçekte güçlendirmek ve uluslararası arenada daha görünür kılmak ve sürdürülebilir bir destinasyon olması için çalışmaya hazırım." dedi.

