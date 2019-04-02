Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Demokrasi Tarihimizin En Büyük Şaibelerinden Biridir Bu Seçim Dersem Herhalde Fazla...

Yavuz: "Demokrasi Tarihimizin En Büyük Şaibelerinden Biridir Bu Seçim Dersem Herhalde Fazla...

1 saat önce

- Basın açıklaması AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Basın açıklaması
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:50 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, İstanbul, AK Parti, Güncel
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