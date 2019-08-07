Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
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Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı.
Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:20
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