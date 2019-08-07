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Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı

43 dakika önce

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı.

Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı, System.String[]
Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı.
Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:20 
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