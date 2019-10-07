Adana Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği protokolü çerçevesinde, sportif yetenek tarama testinden geçen, merkez ilçelerde öğrenim gören bin 500 civarında öğrenci ve velilerine uygulanacak program hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı.



Çukurova Atletizm Pisti, 5 Ocak Stadyumu ve Serinevler Spor Salonunda düzenlenen programlara öğrenciler ve velilerinin yanı sıra, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Metin Yavuz, Gençlik Spor İlçe Müdürleri ile projede görev alacak antrenörler yer aldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Metin Yavuz toplantılarda yaptığı konuşmasında, geleceğin sporcu ordusunu kurduklarının altını çizerek şunları kaydetti:



"Adana genelinde geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yetenek taraması ile yaklaşık 25 bin öğrencimizi testten geçirdik. Bunun sonucunda spora yatkın, yetenekli öğrencilerimizin çalışma programlarını belirledik. Belirlenen öğrencilerimiz öncelikle temel spor eğitimine tabi tutulacaklar. Ardından branşlaşmalarını yapacağız. Girdiğimiz yol uzun ve zahmetli bir yol. Ancak sonunda buradan Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkacaktır.



Ben buradan öncelikle öğrenci kardeşlerime seslenmek istiyorum. Siz 25 bin öğrenci arasından seçildiniz, sizlere güveniyoruz, spor çalışmaları ile birlikte derslerinizi de ihmal etmeyin. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Ayrıca kıymetli velilerimizin ilgi ve alakaları son derece memnuniyet verici. Çocuklarının arkalarında durduklarını bizlere fazlasıyla hissettiriyorlar. Biz de Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, valimiz ve antrenör kardeşlerimle birlikte bu çocuklarımızı geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen gayreti sarf ederek, bütün tesislerimizle birlikte bu özel çocuklarımıza hizmet edeceğimizin bilinmesini istiyorum."



Metin Yavuz, öğrencilere ilerleyen günlerde malzeme desteği de vereceklerini sözlerine ekledi. - ADANA