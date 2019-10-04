Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de sondaja başlayacak
1 saat önce
Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi.
Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:31
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