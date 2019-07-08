Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına ulaştı
1 saat önce
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32
'nin "Milli Enerji ve Maden
Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına geldi.
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