Son Dakika Haberleri: Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına ulaştı
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Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına ulaştı

1 saat önce

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına geldi.

Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına ulaştı, System.String[]
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz gemisi, Karpaz açıklarına geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32 
Türkiye, Maden, Ekonomi
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