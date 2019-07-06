'Yavuz' gemisi sondajı için geri sayım
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:52
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geminin Mersin- Taşucu
'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. Bir hafta içinde Doğu Akdeniz
'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız." dedi.
Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi bir hafta içerisinde çalışmalarına başlayacak
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