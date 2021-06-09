Son dakika haberi... Şehitler derneği başkanından terörle mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünden kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiğini bilirdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uzun bir süreden beri terörle olan mücadelelerinde başarıyla sona geldiklerinin dost ve düşman herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Bütün vatan hainlerinin kökünü kazıdıklarını, kazımaya da devem ettiklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Aziz vatanımızın dıştan olduğu gibi içten de düşmanları olduğu aşikardır. Bu kutsal vatanın ekmeğini yiyip suyunu içen hainler tarihten bu yana her dönemde ne yazık ki olmuştur. Devletimiz hem içimizdeki hem de dıştaki hainleri yıllardır bertaraf etmeye çalışmış ve başarılı olmuştur. Tüm bu hainlerin sonları yakındır. Sınır ötesi operasyonlar, sınırımızın içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuru içindir. Son günlerde sınır ötesi operasyonlarda hayatını kaybederek şehitlik mertebesine yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz bizleri derinden üzmekle beraber, onur tablomuza ölümsüz birer yıldız olarak katılmışlardır. Şehit ailelerimiz ve şehit çocuklarımız bu milletin en önemli emanetleridir. Bu emanetlere yüce Türk milletinin her zaman sahip çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın."