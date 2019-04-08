Yavuz: "Hukukun Dışına Çıkan Hiçbir Adımı Atmadık"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:53 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu
Milli Türk Talebe Birliğinden Süleyman Çakır Paylaşımı
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi