Son Dakika Haberleri: Yavuz: "(İstanbul'daki Seçim) 309 Sandıkta 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza, AK Parti'ye Yazılması...

Yavuz: "(İstanbul'daki Seçim) 309 Sandıkta 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza, AK Parti'ye Yazılması...

17 dakika önce

- Basın açıklaması - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Basın açıklaması
- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:06 Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, İstanbul, Güncel
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