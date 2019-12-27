Engelli sporcuların sayısının zamanla artacağını söyleyen Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Kocaömer, "Branşlarda yarışan çocuklarımızın ameliyatları ve rehabilitasyonları için elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, İstanbul Etiler'de bulunan bir mekanda toplantı düzenledi. Bir çok basın mensubunun katıldığı toplantıda Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Kocaömer, açıklamalarda bulundu. Bir çok şeyin ülkede yanlış yapıldığını belirten Kocaömer, "Gelişme var ama yanlış durumda. Ben bu işe 22 senemi verdim. Her sene yıl başında konuşup görüşüyoruz. Birinci gündem maddesi tabii ki futbol ve basketbol oluyor. Ara sıra bir şeyler yazılıyor bizler hakkında. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şu anki tahminlerimize göre Rio'da aldığımız 9 madalyaya ulaşacağımızı tahmin etmiyorum. 1999 senesinde ilk görme engellilerin oynadığı goalball toplarını getirdim. Gümrükte sordular. Bu topların içinde çıngırak var ve ağır bir top. Gümrük memuru beyefendi; 'bunlar ne' dedi. Anlattım, bir görelim dediler. Gözlerinizi kapatın dedim, topu attım, adam yere düştü ve öyle başladık. Kadınlarda da erkeklerde de paralimpik şampiyonluğumuz var. Rusya katılamazsa daha çok kontenjan açılır. En son 77 sporcuyla katılmıştık. 2000'de 1 sporcuyla, 2016 da 77 sporcuyla katıldık. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız geçen sene Avrupa şampiyonu oldu. O çocukların spor branşlarındaki antrenörlerine çok şey borçluyuz. Çok büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Sporcuların sayıları zamanla artacaktır. Branşlarda yarışan çocuklarımızın ameliyatları ve rehabilitasyonları için elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL