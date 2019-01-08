Son Dakika Haberleri: Yavuz Mahallesi Modern Muhtarlık Binasına Kavuştu

Yavuz Mahallesi Modern Muhtarlık Binasına Kavuştu

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Yavuz Mahallesi Muhtarlığı binasını da yenileyerek modern bir muhtarlık binasını daha hizmete sundu.

Yavuz Mahallesi Modern Muhtarlık Binasına Kavuştu, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Yavuz Mahallesi Muhtarlığı binasını da yenileyerek modern bir muhtarlık binasını daha hizmete sundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen zemin çalışması ile bir gün içinde hazırlanan yere modern konteyner muhtarlık binası tır ile getirilip vinç aracılığı ile yerine yerleştirildi.

"Kent mobilyaları ile de üst yapıyı süslüyoruz"

Yavuz Mahallesi'nin yeni muhtarlık binası ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Şehrimizi baştan aşağı yenilemeye devam ediyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan yerlerde üst yapıda yaptığımız işler vatandaşlarımız tarafından oldukça beğeniliyor. Kent mobilyaları ile de üst yapıyı süslüyoruz. Muhtarlık binalarımız da taksi duraklarımız, otobüs duraklarımız, kitaplıklarımız, emzirme kabinlerimiz gibi kent mobilyası olarak şehrimize yeni bir hava katıyor. Yavuz Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde yeni binasında hizmete girmesi beklenen Yavuz Mahallesi Muhtarlığı Ruşen Güneş Caddesi'nde (Pazar Sokağı) yer alıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:13 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yavuz Mahallesi, Güncel
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