Yavuz: "Ne Yaparlarsa Yapsınlar Biz Asla Hukukun Dışına Çıkmayacağız, Yasal Yolları Denemek...

Yavuz: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız, yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar da bu hakkı deneyeceğiz.

Yavuz: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız, yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar da bu hakkı deneyeceğiz."

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