Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak

07.07.2022 17:04

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında şirketin Gazi Fişek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında şirketin Gazi Fişek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Yakub, başta Boran ve Yavuz obüsleri olmak üzere şirket tarafından üretilen çeşitli ürünler hakkında bilgi aldı.

Türk savunma sanayisinin köklü kuruluşu MKE AŞ, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliktelikleri kapsamında bir dizi sorumluluk üstlenecek. Şirket, bu doğrultuda Malezya'da fişek üretim hattı kuracak.

Bir süredir MKE AŞ'nin ürettiği obüslerle ilgilenen Malezya'nın, ayrıca silahlı kuvvetlerini Yavuz obüsü ile güçlendirme kararı aldığı öğrenildi. MKE AŞ, bu kapsamda Yavuz obüsünü ilk kez ihraç edecek.

MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere tasarlanan Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.

Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.

Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi en fazla 2 dakika sürüyor. Araç, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

MKE AŞ öz kaynaklarıyla geliştirilen Yavuz obüsü, yüksek mobilite kabiliyetinin yanı sıra düşük bakım onarım ve nakliye avantajları sağlıyor.

Yavuz obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor.

Sırada Boran var

Malezya ayrıca MKE AŞ'nin Boran 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüsü ile ilgileniyor. Boran, sürekli değişen ve zorlaşan muharebe koşullarının gerektirdiği yüksek isabet gücüne ve taktik esnekliğe sahip topçu silahı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi.

Boran, 105 milimetre çapında 30 kalibrelik bir namluya sahip bulunuyor. Atış kontrol sistemi dahil toplam ağırlığı 1710 kilogram olan silah, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabiliyor. Boran, uzun menzilli mühimmatlarla 17 kilometre menzilde etkili olabiliyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: AA

Tragger, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yavuz obüsünün ilk ihracatı Malezya'ya yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement