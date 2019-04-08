Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Ortada Ne Siyasal Meşruiyet Var, Ne Sayısal, Ne de Hukuki"

Yavuz: "Ortada Ne Siyasal Meşruiyet Var, Ne Sayısal, Ne de Hukuki"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:47 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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