Son Dakika Haberleri: Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak
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Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak

1 saat önce

Bakan Dönmez, "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başında KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak.

Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak, System.String[]
Bakan Dönmez, "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başında KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:13 
Kıbrıs, Ekonomi
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