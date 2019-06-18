Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak
1 saat önce
Bakan Dönmez, "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başında KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak.
Bakan Dönmez, "Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başında KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:13
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