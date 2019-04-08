Son Dakika Haberleri: Yavuz: "(Sahte Seçmen Kaydı İddiası) 11 Bin 186 Kişinin İkamet Kaydının Büyükçekmece'ye...

Yavuz: "(Sahte Seçmen Kaydı İddiası) 11 Bin 186 Kişinin İkamet Kaydının Büyükçekmece'ye...

51 dakika önce

Yavuz: "(Sahte seçmen kaydı iddiası) 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız."

Yavuz:
Yavuz: "(Sahte seçmen kaydı iddiası) 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:07 Kaynak: AA

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