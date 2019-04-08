Yavuz: "(Sahte Seçmen Kaydı İddiası) 11 Bin 186 Kişinin İkamet Kaydının Büyükçekmece'ye...
51 dakika önce
Yavuz: "(Sahte seçmen kaydı iddiası) 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız."
Yavuz: "(Sahte seçmen kaydı iddiası) 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece
'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:07 Kaynak: AA
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