Yavuz Seçkin'in acı günü

"Sevgili abim Coşkun Seçkin'i bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında kaybettik. Çok üzgünüm, çok erken kaybettik. Başımız sağ olsun."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar