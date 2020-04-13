Yavuz Seçkin'in acı günü
7 saat önce
Seçkin, acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu: "Sevgili abim Coşkun Seçkin'i bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında kaybettik. Çok üzgünüm, çok erken kaybettik. Başımız sağ olsun."
Seçkin, acı haberini sosyal medya hesabından duyurdu:
"Sevgili abim Coşkun Seçkin'i bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında kaybettik. Çok üzgünüm, çok erken kaybettik. Başımız sağ olsun."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:38
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