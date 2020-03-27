Son Dakika › Güncel › Yavuz Selim Kıran: 'Koordinasyon ve Destek Merkezimiz özgün bir model olarak çok büyük ilgi... - Son Dakika
Yavuz Selim Kıran: "Koordinasyon ve Destek Merkezimiz özgün bir model olarak çok büyük ilgi...
13 dakika önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi gelmesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi gelmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Covid-19 Kordinasyon ve Destek Merkezi açılışı'nda konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:46 Kaynak: AA
Son Dakika Yaptığıyla tedaviden çok hastalığı yayan sözde din adamı için yakalama kararı Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar Kayserispor'da bir idari personelde sonuç pozitif çıktı Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor