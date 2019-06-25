Son Dakika Haberleri: 'Yavuz' sondaj gemisi Akdeniz'de
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'Yavuz' sondaj gemisi Akdeniz'de

57 dakika önce

'FATİH' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Akdeniz açıklarında demirlendi.

'Yavuz' sondaj gemisi Akdeniz'de, System.String[]
'FATİH' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Akdeniz açıklarında demirlendi. 'Yavuz' ile Doğu Akdeniz'de temmuz ayının başında arama çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e geldi. Antalya'nın  Konyaaltı ilçesi açıklarında, Konyaaltı Plajı'na yakın noktada demirlenen gemi, kent sakinlerinin de ilgisini çekti. Bazı tur tekneleriyle geminin yakınından geçildiği görüldü. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapılabilen geminin kulesinin yüksekliği ise yaklaşık 103 metre. Dünyada az sayıda bulunan 6'ncı nesil sondaj gemisi 'Yavuz' ile KKTC'den alınan ruhsatlı sahalarda temmuzda sondaja başlanacak.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:52 Kaynak: DHA
Yavuz Akdeniz, Türkiye, Akdeniz, Güncel
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