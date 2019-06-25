Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde
2 saat önce
- Yavuz Sondaj Gemisinden detay görüntüler Geminin yakınında denize giren vatandaşlar Geminin yakınında balık tutan vatandaşlar ANTALYA - Yavuz sondaj gemisi Antalya körfezinde.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:29 Kaynak: AA
- Yavuz Sondaj Gemisinden detay görüntüler
Geminin yakınında denize giren vatandaşlar
Geminin yakınında balık tutan vatandaşlar ANTALYA - Yavuz sondaj gemisi Antalya
körfezinde.
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