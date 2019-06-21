Yavuz Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı
33 dakika önce
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının hakkını korumak için Kocaeli'den dün yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
'nin Doğu Akdeniz
'deki doğal kaynaklarının hakkını korumak için Kocaeli
'den dün yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı
'na giriş yaptı.
Kocaeli'nin Dilovası
ilçesindeki limandan dün yola çıkan ve Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi, 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Marmara Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yavuz'un boğaz seyri devam ediyor.
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