Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Haber

Yavuz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan önceki gün düzenlenen törenle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yavuz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan önceki gün düzenlenen törenle  Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı, Kilitbahir Kalesi ile Çanakkale Boğazı ile olan fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz sondaj gemimize, TCG FATİH Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor. Yavuz'un ve Fatih'in torunları Çanakkale Boğazı geçişinde şehitlerimizi selamladı" ifadelerine yer verildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:54 Kaynak: DHA
Kocaeli, Doğu Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu 31 Mart'ı bilen şirket, son İstanbul anketinin sonucunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:20:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]