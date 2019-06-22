Yavuz sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan önceki gün düzenlenen törenle Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:54 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) satın alınan ve Kocaeli
'nin Dilovası
'ndaki Belde Limanı'ndan önceki gün düzenlenen törenle Doğu Akdeniz
'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, dün Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi, Kilitbahir
köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı, Kilitbahir Kalesi
ile Çanakkale Boğazı ile olan fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz sondaj gemimize, TCG FATİH Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor. Yavuz'un ve Fatih
'in torunları Çanakkale Boğazı geçişinde şehitlerimizi selamladı" ifadelerine yer verildi.
- Çanakkale
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