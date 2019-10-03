Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
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Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor

13 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Fatih Dönmez, Güzelyurt, Twitter, Akdeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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