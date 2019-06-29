Yavuz Sondaj Gemisi ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:48 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.
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