Son Dakika Haberleri: Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor
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Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.

Yavuz Sondaj Gemisi  ile TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyişi devam ediyor, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı Twıtter hesabından, Yavuz Sondaj Gemisi ve ona refakat eden TCG BARBAROS Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'e doğru devam eden yolculuğuna ilişkin görüntü paylaştı.

 
 


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
Doğu Akdeniz, Güncel
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