Son Dakika Haberleri: 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında
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'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında

56 dakika önce

'FATİH' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlendi.

'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin açıklarında, System.String[]
'FATİH' gemisinin ardından Türkiye'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz',  Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlendi. 
Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki 'Yavuz' sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına ulaştı. Taşucu Mahallesi açıklarında demirlenen 'Yavuz'un, burada bir süre tutulacağı öğrenildi. 
Kocaeli'nin Dilovası'ndaki Belde Limanı'ndan 20 Haziran'da düzenlenen törenle  Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkarılan 'Yavuz' sondaj gemisi, 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e gelmişti. 'Yavuz', 25 Haziran'da  Antalya'nın  Konyaaltı ilçesi açıklarında, Konyaaltı Plajı'na yakın noktada demirlenmişti.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:48 Kaynak: DHA
Türkiye, Taşucu, Mersin, Güncel
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