Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisi şehitleri selamladı
Son Dakika Güncel Haber

Yavuz sondaj gemisi şehitleri selamladı

1 saat önce

Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere uğurlanan Yavuz sondaj gemisi beraberinde TCG Fatih Fırkateyni ile Çanakkale Boğazı'ndan geçerken şehitleri selamladı.

Yavuz sondaj gemisi şehitleri selamladı, System.String[]
Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere uğurlanan Yavuz sondaj gemisi beraberinde TCG Fatih Fırkateyni ile Çanakkale Boğazı'ndan geçerken şehitleri selamladı.

Doğu Akdeniz'de görev yapmak için yola çıkan Yavuz sondaj gemisi, kendisine eşlik eden Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih Fırkateyni ile Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında şehitleri selamladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Fatih, Doğu Akdeniz, Çanakkale Boğazı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı konuştu, salon buz kesti: Lüks içinde yaşıyordu İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 12:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisi şehitleri selamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]