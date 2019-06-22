Yavuz sondaj gemisi şehitleri selamladı
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Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere uğurlanan Yavuz sondaj gemisi beraberinde TCG Fatih Fırkateyni ile Çanakkale Boğazı'ndan geçerken şehitleri selamladı.
Doğu Akdeniz
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'de görev yapmak üzere uğurlanan Yavuz sondaj gemisi beraberinde TCG Fatih
Fırkateyni ile Çanakkale Boğazı
'ndan geçerken şehitleri selamladı. Doğu Akdeniz'de görev yapmak için yola çıkan Yavuz sondaj gemisi, kendisine eşlik eden Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih Fırkateyni ile Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında şehitleri selamladı.
(İHA)
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