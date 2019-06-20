Son Dakika Haberleri: Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor
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Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor

39 dakika önce

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi, Kocaeli'deki limandan uğurlanacak.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi, Kocaeli'deki limandan uğurlanacak.
Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:01 Kaynak: AA
Türkiye, Kocaeli, Güncel
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