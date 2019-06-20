Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor -Drone - (2)
9 dakika önce
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi, Kocaeli'deki limandan uğurlanacak.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:21 Kaynak: AA
'nin "Milli Enerji ve Maden
Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu Yavuz Sondaj Gemisi, Kocaeli
'deki limandan uğurlanacak.
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