Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (1)
21 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi
adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
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