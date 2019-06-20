Son Dakika Haberleri: Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (1)
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Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (1)

21 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"

Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (1), System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Kıbrıs Rum Kesimi, Fatih Dönmez, Güney, Güncel
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