Son Dakika Haberleri: Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (3)
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Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (3)

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"

Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (3), System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Magosa, Kıbrıs, Fatih Dönmez, Güncel
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