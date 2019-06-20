Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlanıyor - Enerji Bakanı Dönmez (3)
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Yavuz, KKTC'nin Magosa
Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak"
Ada'da tartışma çıkaran yemeğin fotoğrafı
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir